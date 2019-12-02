«Мужа выгнала, а сын сам ушел»: Татьяна Буланова поделилась событиями последних дней





Как пишет портал «Дни.ру», еще в начале этой осени исполнительница жаловалась на то, что ее бывший супруг Владислав Радимов все еще живет с ней в одной квартире, хотя пара развелась еще два года тому назад. Теперь же, как оказалось, футболист закончил ремонт в своем жилье и, наконец, съехал от экс-возлюбленной. «Были обстоятельства, из-за которых он не мог жить отдельно, но сейчас он уже уехал. Он просто делал у себя ремонт», - отметила Буланова. Артистка также подчеркнула, что сейчас почти не общается с экс-избранником. «Поздравляла его с днем рождения недавно, но мы почти не встречаемся и даже не видимся», - утверждает она. Кроме того, на днях от Булановой съехал и старший сын. С недавних пор 26-летний Александр Тагрин живет отдельно от знаменитой матери. «Мужа выгнала, сын сам ушел. Они с девушкой переехали в отдельное жилье, которое им осталось от бабушки», - добавила певица.Теперь, как утверждает Татьяна Буланова, она может полностью сосредоточиться на личной жизни. «Я снова люблю и любима, но о подробностях говорить пока не хочу», - интригующе высказалась артистка.