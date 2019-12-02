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"Склонны к полноте": Сколько на самом деле весит Ольга Бузова и другие звёзды

Очень часто звезды стесняются своего возраста или веса. Но также есть знаменитости, которые говорят о своей склонности к полноте и с радостью сообщают, что они победили ее своими стараниями и упорством. Вот несколько звезд, открыто говорящих о своем весе.

Ким Кардашьян

В это сложно поверить, но Ким рассказала, что ее вес составляет 56 килограммов при росте 159 сантиметров. Однажды, решив немного похудеть, девушка сбросила 2 килограмма, из-за чего родственники Ким дали ей прозвище “анорексичка”. Несмотря на это, фанаты Кардашьян не верят словам знаменитости, на что семья Ким и не обращает внимание, так как в их жизни хватает негативных слов от хейтеров.

Ольга Бузова

Ведущая телепроекта “Дом-2” говорит, что испытывала стеснение во время съёмок шоу. А все это из-за того, что Ольга склонна к полноте, которая причиняла ей неудобство. Пытаясь решить свою проблему, Бузова при помощи диетолога разработала режим. Соблюдая его, она потребляла 1000 калорий в день, а питалась исключительно здоровой пищей, при этом активно занимаясь спортом. В настоящее время вес знаменитости 56 килограммов при росте 176 см.

Дженнифер Энистон

Для возраста в 49 лет актриса Дженнифер Энистон выглядит замечательно. После обрушившейся на нее всемирной популярности ее вес колебался от 50 до 59 кг, но если она на съемках, то ее вес составляет 55 кг.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:20

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