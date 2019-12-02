"Склонны к полноте": Сколько на самом деле весит Ольга Бузова и другие звёзды





Ким КардашьянВ это сложно поверить, но Ким рассказала, что ее вес составляет 56 килограммов при росте 159 сантиметров. Однажды, решив немного похудеть, девушка сбросила 2 килограмма, из-за чего родственники Ким дали ей прозвище “анорексичка”. Несмотря на это, фанаты Кардашьян не верят словам знаменитости, на что семья Ким и не обращает внимание, так как в их жизни хватает негативных слов от хейтеров.Ольга БузоваВедущая телепроекта “Дом-2” говорит, что испытывала стеснение во время съёмок шоу. А все это из-за того, что Ольга склонна к полноте, которая причиняла ей неудобство. Пытаясь решить свою проблему, Бузова при помощи диетолога разработала режим. Соблюдая его, она потребляла 1000 калорий в день, а питалась исключительно здоровой пищей, при этом активно занимаясь спортом. В настоящее время вес знаменитости 56 килограммов при росте 176 см.Дженнифер ЭнистонДля возраста в 49 лет актриса Дженнифер Энистон выглядит замечательно. После обрушившейся на нее всемирной популярности ее вес колебался от 50 до 59 кг, но если она на съемках, то ее вес составляет 55 кг.