Российский родстер «Крым» прошел тестовый пробег всего с одной поломкой





Финишную линию автомобиль пересек 29 ноября в Туле. Примечательно, что за 23 дня в пути родстер «Крым» столкнулся с одной единственной поломкой – отрывом набегающим воздушным потоком части правого крыла, из-за чего влага попала в электронный блок управления фарой и сделала ее работу невозможной. После возвращения в столицу эту часть автомобиля создатели планируют доработать, сделав специальные воздушные дефлекторы. Также отмечается, что в течение тестового заезда по российским городам удалось выявить еще одну проблему, которая заключается в некорректной работе единственного в машине стеклоочистителя, а также неудобное расположение подлокотника – эргономика этого элемента в салоне оказалась неудовлетворительной и мешает водителю при длительных поездках.Кроме всего прочего, по итогам тестового заезда создатели родстера «Крым» приняли решение об отказе от алкантары в отделке передней части интерьера машины. Этот материал в будущем заменят экокожей. Также разработчики планируют улучшить качество шумоизоляции салона родстера.