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Российский родстер «Крым» прошел тестовый пробег всего с одной поломкой

Вторая версия российского родстера «Крым» завершила свой испытательный пробег по России, который стартовал в начале прошлого месяца и проходил по маршруту, затрагивающему сразу несколько крупных городов. Сообщается, что тестовый пробег машина прошла всего с одной поломкой.
Российский родстер «Крым» прошел тестовый пробег всего с одной поломкой

Финишную линию автомобиль пересек 29 ноября в Туле. Примечательно, что за 23 дня в пути родстер «Крым» столкнулся с одной единственной поломкой – отрывом набегающим воздушным потоком части правого крыла, из-за чего влага попала в электронный блок управления фарой и сделала ее работу невозможной. После возвращения в столицу эту часть автомобиля создатели планируют доработать, сделав специальные воздушные дефлекторы. Также отмечается, что в течение тестового заезда по российским городам удалось выявить еще одну проблему, которая заключается в некорректной работе единственного в машине стеклоочистителя, а также неудобное расположение подлокотника – эргономика этого элемента в салоне оказалась неудовлетворительной и мешает водителю при длительных поездках.

Кроме всего прочего, по итогам тестового заезда создатели родстера «Крым» приняли решение об отказе от алкантары в отделке передней части интерьера машины. Этот материал в будущем заменят экокожей. Также разработчики планируют улучшить качество шумоизоляции салона родстера.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:17

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