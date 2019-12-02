АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Появились первые живые фото обновленной версии кроссовера Jaguar F-Pace

Обновленная версия британского кроссовера Jaguar F-Pace будет официально представлена широкой публике только в следующем году, тогда же компания планирует наладить и поставки первых серийных экземпляров дилерам. А пока поклонники марки вынуждены довольствоваться лишь слухами о новинке. Впрочем, совсем недавно в Сети появились и первые живые фото автомобиля.

Престижная британская марка Jaguar планирует в ближайшие несколько лет заметно обновить свои автомобили. Так, кроме флагманского седана Jaguar XJ, публике планируют представить и новую версию спорткупе Jaguar F-Type, наконец, представит компания и новую версию первого в своей истории кроссовера Jaguar F-Pace. По некоторым данным, доработанная версия автомобиля, впервые представленного всего три года тому назад, будет показана уже в 2020 году. Примечательно, что производитель уже вывел первые образцы модели на дорожные испытания, именно так они и попали в объективы фотошпионов, поспешивших обнародовать первые живые снимки Jaguar F-Pace.

Примечательно, что первые шпионские фотографии Jaguar F-Pace во время дорожных испытаний были сделаны еще два месяца тому назад, однако в тот раз машина была слишком обильно покрыта камуфляжем. Теперь же маскировочной пленки на кузове кроссовера поубавилось, что позволяет более детально присмотреться к его внешности.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Меня всегда истерика настораживает»: Юрий Лоза рассказал, почему не верит в дар…
Toyota Corolla вошла в число основных претендентов на звание «Автомобиль года» в…
Отец актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни…
Хакеры научились захватывать ПК с помощью «кривых»…
«На войне любви все способы хороши»: Тимур Батрутдинов не уверен, что найдет вторую половинку в шоу «План…
Как распознавать «выражения лиц» кошек, рассказали…
Меган Маркл и принц Гарри не захотели праздновать Рождество с…
Звезда "Дом-2" Александра Черно не собирается дружить с Ольгой Рапунцель из-за…
Диана Шурыгина официально развелась с Андреем…
«Беременная» Ксения Собчак может страдать от компульсивного…
Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к…
Звезда "Дом-2" Анастасия Стецевят рассказала Екатерине Скалон, что со Стрелковым будет сложно строить…
Ученые впервые увидели, как образуются…
Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле…
Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь…
Филипп Киркоров в кепке-абажуре в Шереметьево встретился с Сергеем…
Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие…
Медики сообщили о вероятных причинах отказа в пластической…
«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и…
Названы самые бюджетные места для отдыха на католическое…
Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами…
Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет…
«Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных банковских…
В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови…
Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Владимир Путин рассказал о новых вооружениях…
Андрей Черкасов публично унизил Илью Яббарова во время сценки Алены…
Врачи назвали причину, почему люди чаще болеют в холодный…
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал…
В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely…
Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе…
Просмотреть все новости