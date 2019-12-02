Появились первые живые фото обновленной версии кроссовера Jaguar F-Pace
Обновленная версия британского кроссовера Jaguar F-Pace будет официально представлена широкой публике только в следующем году, тогда же компания планирует наладить и поставки первых серийных экземпляров дилерам. А пока поклонники марки вынуждены довольствоваться лишь слухами о новинке. Впрочем, совсем недавно в Сети появились и первые живые фото автомобиля.
Престижная британская марка Jaguar планирует в ближайшие несколько лет заметно обновить свои автомобили. Так, кроме флагманского седана Jaguar XJ, публике планируют представить и новую версию спорткупе Jaguar F-Type, наконец, представит компания и новую версию первого в своей истории кроссовера Jaguar F-Pace. По некоторым данным, доработанная версия автомобиля, впервые представленного всего три года тому назад, будет показана уже в 2020 году. Примечательно, что производитель уже вывел первые образцы модели на дорожные испытания, именно так они и попали в объективы фотошпионов, поспешивших обнародовать первые живые снимки Jaguar F-Pace.
Примечательно, что первые шпионские фотографии Jaguar F-Pace во время дорожных испытаний были сделаны еще два месяца тому назад, однако в тот раз машина была слишком обильно покрыта камуфляжем. Теперь же маскировочной пленки на кузове кроссовера поубавилось, что позволяет более детально присмотреться к его внешности.
Престижная британская марка Jaguar планирует в ближайшие несколько лет заметно обновить свои автомобили. Так, кроме флагманского седана Jaguar XJ, публике планируют представить и новую версию спорткупе Jaguar F-Type, наконец, представит компания и новую версию первого в своей истории кроссовера Jaguar F-Pace. По некоторым данным, доработанная версия автомобиля, впервые представленного всего три года тому назад, будет показана уже в 2020 году. Примечательно, что производитель уже вывел первые образцы модели на дорожные испытания, именно так они и попали в объективы фотошпионов, поспешивших обнародовать первые живые снимки Jaguar F-Pace.
Примечательно, что первые шпионские фотографии Jaguar F-Pace во время дорожных испытаний были сделаны еще два месяца тому назад, однако в тот раз машина была слишком обильно покрыта камуфляжем. Теперь же маскировочной пленки на кузове кроссовера поубавилось, что позволяет более детально присмотреться к его внешности.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:07