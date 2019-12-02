Меган Маркл и принц Гарри не захотели праздновать Рождество с королевой





В Букингемском Дворце подтвердили, что Меган Маркл и принц Гарри воздержатся от традиции проводить Рождество в кругу королевской семьи в Сандрингеме. В праздничный период королеву Елизавету II обычно окружает родня, но ее новый внук Арчи Харрисон не присоединится к ней в этом году. Известно, что герцог и герцогиня Сассекские проведут отпуск в США с матерью Маркл. Хотя такое решение повлекло за собой большое количество критики, монарх Великобритании сообщил, что оно "пользуется поддержкой Её Величества Королевы".Множество британских общественных деятелей и музыкантов оказались иного мнения. Отдых в другой стране назвали "прямым оскорблением главы Великобритании" такие личности, как известная рок-звезда Род Стюарт и телеведущий Пирс Морган. Первый также отметил, что королева не отличается особенным здоровьем при своем 93-летии. По мнению рокера, такой возраст "следует принять во внимание, ведь неизвестно, сколько еще подобных праздников сможет пережить Елизавета II". А вот шоумен раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри из-за того, что они "оставили королевскую семью без поддержки, когда принц Эндрю оказался втянут в педофильский скандал с Джеффри Эпштейном".