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«Вы издеваетесь?»: Супругу Олега Меньшикова приняли за его дочь

Поклонники не узнали на одном из свежих фото супругу актера Олега Меньшикова. Снимок с прошедшего на днях мероприятия был опубликован на фан-страничке артиста.
«Вы издеваетесь?»: Супругу Олега Меньшикова приняли за его дочь

«Прощаемся с осенним сезоном в приятной компании», - говорится в тексте подписи под опубликованной фотографией. Многие из поклонников, которые решили обсудить в комментариях этот семейный кадр, сразу же признались, что не узнали девушку, которая позирует рядом с Олегом Меньшиковым. На все вопросы фанатов о том, куда подевалась жена актера, администратор странички, не сдерживая раздражения, ответил: «Вы издеваетесь? Или на самом деле не в курсе? На фотографии!»

Судя по всему, узнать Анастасию Меньшикову публика сразу не смогла из-за отсутствия макияжа и худобы супруги артиста. 36-летняя жена знаменитого актера на этом снимке одета в джинсы и свитер, а потому действительно выглядит словно подросток. У поклонников при этом даже возникли подозрения о том, что Меньшиков мог привести на эту вечеринку свою «тайную» дочь или даже внучку, но ничего общего с реальностью все эти версии, разумеется, не имеют.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:01

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