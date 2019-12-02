«Вы издеваетесь?»: Супругу Олега Меньшикова приняли за его дочь

«Прощаемся с осенним сезоном в приятной компании», - говорится в тексте подписи под опубликованной фотографией. Многие из поклонников, которые решили обсудить в комментариях этот семейный кадр, сразу же признались, что не узнали девушку, которая позирует рядом с Олегом Меньшиковым. На все вопросы фанатов о том, куда подевалась жена актера, администратор странички, не сдерживая раздражения, ответил: «Вы издеваетесь? Или на самом деле не в курсе? На фотографии!»Судя по всему, узнать Анастасию Меньшикову публика сразу не смогла из-за отсутствия макияжа и худобы супруги артиста. 36-летняя жена знаменитого актера на этом снимке одета в джинсы и свитер, а потому действительно выглядит словно подросток. У поклонников при этом даже возникли подозрения о том, что Меньшиков мог привести на эту вечеринку свою «тайную» дочь или даже внучку, но ничего общего с реальностью все эти версии, разумеется, не имеют.