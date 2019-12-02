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Звезда "Дом-2" Александра Черно не собирается дружить с Ольгой Рапунцель из-за беременности

После того, как Александра Черно рассказала, что находится в положении. Ольга Рапунцель решила подружиться с ней. Однако сама Александра не считает, что беременность повод сделать отношения дружескими.

Звезда "Дом-2" Александра Черно не собирается дружить с Ольгой Рапунцель из-за беременности

Стоит отметить, что Александра Черно не уверена в адекватности Ольги Рапунцель и не собирается налаживать с ней общение. Вспомнили и о том, как Александра раньше Ольги в Сети сообщила о ее беременности. В итоге Ольга даже говорила Розалии Райсон, что опасается, что Черно может причинить какой-нибудь вред ее здоровью. Теперь Черно отмечает, о какой дружбе может идти речь после подобных высказываний.

Тем не менее, тему беременности обоих звезд "Дом-2" подняли в новом выпуске программы "Бородина против Бузовой". И тут стало ясно, что девушки между собой явно конкурируют, но непонятно, за что идет борьба, возможно, за то, кто же будет рекламировать в будущем детские товары.


В стороне пока остается только Майя Донцова, которая вроде планирует детей, но пока не говорит, что уже беременна, хотя многих волнует, как поменяется ситуация, если и она будет в положении.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:05

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