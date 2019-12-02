Звезда "Дом-2" Александра Черно не собирается дружить с Ольгой Рапунцель из-за беременности





Стоит отметить, что Александра Черно не уверена в адекватности Ольги Рапунцель и не собирается налаживать с ней общение. Вспомнили и о том, как Александра раньше Ольги в Сети сообщила о ее беременности. В итоге Ольга даже говорила Розалии Райсон, что опасается, что Черно может причинить какой-нибудь вред ее здоровью. Теперь Черно отмечает, о какой дружбе может идти речь после подобных высказываний.Тем не менее, тему беременности обоих звезд "Дом-2" подняли в новом выпуске программы "Бородина против Бузовой". И тут стало ясно, что девушки между собой явно конкурируют, но непонятно, за что идет борьба, возможно, за то, кто же будет рекламировать в будущем детские товары.В стороне пока остается только Майя Донцова, которая вроде планирует детей, но пока не говорит, что уже беременна, хотя многих волнует, как поменяется ситуация, если и она будет в положении.