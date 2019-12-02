Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к зиме





Прежде всего, утверждают специалисты, следует сменить омывающую жидкость на незамерзающий состав, поскольку в морозную погоду вода просто замерзнет в форсунках. Также следует обновить и моторное масло. В случае регулярного и своевременного ТО автомобиля смена масла может и не потребоваться, однако если двигатель не обслуживался довольно давно, то обновить масло в нем все-таки стоит. Третье правило заключается в замене щеток стеклоочистителей, особенно если дворники в автомобиле давно не менялись. Изношенные очистители будут плохо выполнять свою функцию, а в зимнее время, как известно, обильные осадки являются привычным делом. Также следует перейти на использование зимнего топлива если речь идет о дизельном двигателе. Сезонность в этом плане играет довольно большую роль. Перед наступлением зимних холодов очень важно проверить все уплотнительные резинки, а также кузов машины на предмет наличия ржавчины, осмотреть диски тормозной системы, аккумулятор и прочие важные элементы.Защитить лакокрасочное покрытие зимой поможет его специальная обработка. Это не только обеспечит ему устойчивость перед царапинами и мелкими камнями, но и от агрессивных реагентов, которыми обрабатываются городские улицы. Не менее важно установить предпусковой подогреватель – этот шаг поможет добиться легкого запуска двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, всегда приятней садиться в уже теплый салон автомобиля, особенно, если в семье есть дети. Не следует забывать и о днище автомобиля, которое тоже нуждается в защите от реагентов или столкновения с сугробами или колеей. Все резиновые уплотнители в дверях следует обработать силиконовой смазкой, чтобы они не растрескались на морозе и не примерзли к кузовным частям. Наконец, специалисты настоятельно советуют водителям вооружиться специальными приспособлениями для борьбы со льдом и снегом. В багажнике зимой всегда должна быть мягкая щетка и небольшой резиновый скребок – они помогут снять снег или даже очистить стекла от наледи.