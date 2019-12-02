Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к зиме
Подготовка автомобиля к зимнему периоду – важный и ответственный процесс. Поэтому, утверждают эксперты, просто сменить летний комплект резины на зимний недостаточно, существует 10 важных правил такой подготовки.
Прежде всего, утверждают специалисты, следует сменить омывающую жидкость на незамерзающий состав, поскольку в морозную погоду вода просто замерзнет в форсунках. Также следует обновить и моторное масло. В случае регулярного и своевременного ТО автомобиля смена масла может и не потребоваться, однако если двигатель не обслуживался довольно давно, то обновить масло в нем все-таки стоит. Третье правило заключается в замене щеток стеклоочистителей, особенно если дворники в автомобиле давно не менялись. Изношенные очистители будут плохо выполнять свою функцию, а в зимнее время, как известно, обильные осадки являются привычным делом. Также следует перейти на использование зимнего топлива если речь идет о дизельном двигателе. Сезонность в этом плане играет довольно большую роль. Перед наступлением зимних холодов очень важно проверить все уплотнительные резинки, а также кузов машины на предмет наличия ржавчины, осмотреть диски тормозной системы, аккумулятор и прочие важные элементы.
Защитить лакокрасочное покрытие зимой поможет его специальная обработка. Это не только обеспечит ему устойчивость перед царапинами и мелкими камнями, но и от агрессивных реагентов, которыми обрабатываются городские улицы. Не менее важно установить предпусковой подогреватель – этот шаг поможет добиться легкого запуска двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, всегда приятней садиться в уже теплый салон автомобиля, особенно, если в семье есть дети. Не следует забывать и о днище автомобиля, которое тоже нуждается в защите от реагентов или столкновения с сугробами или колеей. Все резиновые уплотнители в дверях следует обработать силиконовой смазкой, чтобы они не растрескались на морозе и не примерзли к кузовным частям. Наконец, специалисты настоятельно советуют водителям вооружиться специальными приспособлениями для борьбы со льдом и снегом. В багажнике зимой всегда должна быть мягкая щетка и небольшой резиновый скребок – они помогут снять снег или даже очистить стекла от наледи.
Прежде всего, утверждают специалисты, следует сменить омывающую жидкость на незамерзающий состав, поскольку в морозную погоду вода просто замерзнет в форсунках. Также следует обновить и моторное масло. В случае регулярного и своевременного ТО автомобиля смена масла может и не потребоваться, однако если двигатель не обслуживался довольно давно, то обновить масло в нем все-таки стоит. Третье правило заключается в замене щеток стеклоочистителей, особенно если дворники в автомобиле давно не менялись. Изношенные очистители будут плохо выполнять свою функцию, а в зимнее время, как известно, обильные осадки являются привычным делом. Также следует перейти на использование зимнего топлива если речь идет о дизельном двигателе. Сезонность в этом плане играет довольно большую роль. Перед наступлением зимних холодов очень важно проверить все уплотнительные резинки, а также кузов машины на предмет наличия ржавчины, осмотреть диски тормозной системы, аккумулятор и прочие важные элементы.
Защитить лакокрасочное покрытие зимой поможет его специальная обработка. Это не только обеспечит ему устойчивость перед царапинами и мелкими камнями, но и от агрессивных реагентов, которыми обрабатываются городские улицы. Не менее важно установить предпусковой подогреватель – этот шаг поможет добиться легкого запуска двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, всегда приятней садиться в уже теплый салон автомобиля, особенно, если в семье есть дети. Не следует забывать и о днище автомобиля, которое тоже нуждается в защите от реагентов или столкновения с сугробами или колеей. Все резиновые уплотнители в дверях следует обработать силиконовой смазкой, чтобы они не растрескались на морозе и не примерзли к кузовным частям. Наконец, специалисты настоятельно советуют водителям вооружиться специальными приспособлениями для борьбы со льдом и снегом. В багажнике зимой всегда должна быть мягкая щетка и небольшой резиновый скребок – они помогут снять снег или даже очистить стекла от наледи.