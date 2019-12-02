АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к зиме

Подготовка автомобиля к зимнему периоду – важный и ответственный процесс. Поэтому, утверждают эксперты, просто сменить летний комплект резины на зимний недостаточно, существует 10 важных правил такой подготовки.
Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к зиме

Прежде всего, утверждают специалисты, следует сменить омывающую жидкость на незамерзающий состав, поскольку в морозную погоду вода просто замерзнет в форсунках. Также следует обновить и моторное масло. В случае регулярного и своевременного ТО автомобиля смена масла может и не потребоваться, однако если двигатель не обслуживался довольно давно, то обновить масло в нем все-таки стоит. Третье правило заключается в замене щеток стеклоочистителей, особенно если дворники в автомобиле давно не менялись. Изношенные очистители будут плохо выполнять свою функцию, а в зимнее время, как известно, обильные осадки являются привычным делом. Также следует перейти на использование зимнего топлива если речь идет о дизельном двигателе. Сезонность в этом плане играет довольно большую роль. Перед наступлением зимних холодов очень важно проверить все уплотнительные резинки, а также кузов машины на предмет наличия ржавчины, осмотреть диски тормозной системы, аккумулятор и прочие важные элементы.

Защитить лакокрасочное покрытие зимой поможет его специальная обработка. Это не только обеспечит ему устойчивость перед царапинами и мелкими камнями, но и от агрессивных реагентов, которыми обрабатываются городские улицы. Не менее важно установить предпусковой подогреватель – этот шаг поможет добиться легкого запуска двигателя даже в сильный мороз. Кроме того, всегда приятней садиться в уже теплый салон автомобиля, особенно, если в семье есть дети. Не следует забывать и о днище автомобиля, которое тоже нуждается в защите от реагентов или столкновения с сугробами или колеей. Все резиновые уплотнители в дверях следует обработать силиконовой смазкой, чтобы они не растрескались на морозе и не примерзли к кузовным частям. Наконец, специалисты настоятельно советуют водителям вооружиться специальными приспособлениями для борьбы со льдом и снегом. В багажнике зимой всегда должна быть мягкая щетка и небольшой резиновый скребок – они помогут снять снег или даже очистить стекла от наледи.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российский родстер «Крым» прошел тестовый пробег всего с одной…
Виктории Боне посоветовали сдать анализы на наличие глистов и…
Появились первые живые фото обновленной версии кроссовера Jaguar…
«Меня всегда истерика настораживает»: Юрий Лоза рассказал, почему не верит в дар…
Toyota Corolla вошла в число основных претендентов на звание «Автомобиль года» в…
Отец актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни…
Хакеры научились захватывать ПК с помощью «кривых»…
«На войне любви все способы хороши»: Тимур Батрутдинов не уверен, что найдет вторую половинку в шоу «План…
Как распознавать «выражения лиц» кошек, рассказали…
Меган Маркл и принц Гарри не захотели праздновать Рождество с…
Звезда "Дом-2" Александра Черно не собирается дружить с Ольгой Рапунцель из-за…
Диана Шурыгина официально развелась с Андреем…
«Беременная» Ксения Собчак может страдать от компульсивного…
Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к…
Звезда "Дом-2" Анастасия Стецевят рассказала Екатерине Скалон, что со Стрелковым будет сложно строить…
Ученые впервые увидели, как образуются…
Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле…
Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь…
Филипп Киркоров в кепке-абажуре в Шереметьево встретился с Сергеем…
Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие…
Медики сообщили о вероятных причинах отказа в пластической…
«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и…
Названы самые бюджетные места для отдыха на католическое…
Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами…
Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет…
«Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных банковских…
В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови…
Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Владимир Путин рассказал о новых вооружениях…
Андрей Черкасов публично унизил Илью Яббарова во время сценки Алены…
Врачи назвали причину, почему люди чаще болеют в холодный…
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
Просмотреть все новости