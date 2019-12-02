Ученые впервые увидели, как образуются планеты





Звезда HD 141569A появилась 5 миллионов лет назад. В 1999 году телескоп «Хаббл» нашел возле нее протопланетный диск, который складывается из двух сегментов. Просвет меж кольцами диска объясняется формированием протопланеты, гравитационно поглощающий материал в своем орбитальном коридоре. Сейчас исследователи нашли еще одно кольцо, которое разместилось ближе к звезде. Из протопланетного диска сразу получаются протопланетные тела, а потом уже планеты. Остаточные частицы диска – пояс Койпера, состоящий из ледяных тел. За ним располагается зона рассеянного диска.Ученые первый раз смогли рассмотреть промежуточное состояние околозвездного диска звезды HD 141569A. Благодаря ему легко узнать, что происходило в Солнечной системе. Став изучать внешние кольца диска HD 141569A, специалисты нашли спиральные рукава, которые подтверждают предположение развития планетных тел, которые можно будет сопоставить с Юпитером.