АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой MIUI

Хотя Xiaomi уже представила новую MIUI 11 на нескольких флагманах бренда, сообщается о скором появлении обновлений. Эксперты также выявили секретные функции камер смартфонов в недавно вышедшей оболочке для Android.

Еще в сентябре этого года Xiaomi впервые представила MIUI 11 на презентации в Китае. Обновленная оболочка для Android предлагает массу новых функций и визуальных улучшений, включая полностью переработанный пользовательский интерфейс, новый шрифт, модернизированный Always-On Display и многое другое. Эксперты недавно обнаружили свидетельство нескольких новых особенностей для камеры на MIUI, которые находятся в разработке. Video Tagging является одним из них. Эта функция позволит установить закладку во время записи видео. При воспроизведении записанного в "галерее", человек сможет перейти непосредственно к отмеченному отрезку времени.

Xiaomi также готовится добавить сканер ID-карт и прочих документов. Новый режим позволит сохранять изображения в черно-белом варианте или увеличивать их резкость, чтобы сделать текст более разборчивым. Новинка включает в себя поддержку двусторонней съемки и имеет возможность создания копии удостоверения личности. Приложение камеры MIUI также получит функцию чтения форматов файлов HEIF/HEIC для изображений. При высоком качестве деталей, эти файлы занимают намного меньше места по сравнению с PNG или JPG. Тем не менее, нет никакой информации о том, когда эти функции будут запущены. Некоторые специалисты предполагают, что обновление появится в бета-версии мобильной ОС.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:34

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле…
Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь…
Филипп Киркоров в кепке-абажуре в Шереметьево встретился с Сергеем…
Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие…
Медики сообщили о вероятных причинах отказа в пластической…
«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и…
Названы самые бюджетные места для отдыха на католическое…
Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами…
Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет…
«Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных банковских…
В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови…
Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Владимир Путин рассказал о новых вооружениях…
Андрей Черкасов публично унизил Илью Яббарова во время сценки Алены…
Врачи назвали причину, почему люди чаще болеют в холодный…
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал…
В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely…
Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе…
Медики рассказали о продуктах, приносящих пользу организму после…
Сергей Лазарев, Михаил Галустян и Николай Басков восхитились днем рождения Аллы-Виктории…
Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению…
Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать…
Компания Oppo выпустила самый большой геймпад в…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова вспомнила об интимных отношениях с Алексеем…
Xiaomi представила новую версию своего бестселлера Redmi Note 8…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не обижается на сравнения с…
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Просмотреть все новости