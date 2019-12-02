Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой MIUI





Еще в сентябре этого года Xiaomi впервые представила MIUI 11 на презентации в Китае. Обновленная оболочка для Android предлагает массу новых функций и визуальных улучшений, включая полностью переработанный пользовательский интерфейс, новый шрифт, модернизированный Always-On Display и многое другое. Эксперты недавно обнаружили свидетельство нескольких новых особенностей для камеры на MIUI, которые находятся в разработке. Video Tagging является одним из них. Эта функция позволит установить закладку во время записи видео. При воспроизведении записанного в "галерее", человек сможет перейти непосредственно к отмеченному отрезку времени.Xiaomi также готовится добавить сканер ID-карт и прочих документов. Новый режим позволит сохранять изображения в черно-белом варианте или увеличивать их резкость, чтобы сделать текст более разборчивым. Новинка включает в себя поддержку двусторонней съемки и имеет возможность создания копии удостоверения личности. Приложение камеры MIUI также получит функцию чтения форматов файлов HEIF/HEIC для изображений. При высоком качестве деталей, эти файлы занимают намного меньше места по сравнению с PNG или JPG. Тем не менее, нет никакой информации о том, когда эти функции будут запущены. Некоторые специалисты предполагают, что обновление появится в бета-версии мобильной ОС.