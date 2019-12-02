Звезда "Дом-2" Анастасия Стецевят рассказала Екатерине Скалон, что со Стрелковым будет сложно строить отношения





По словам Анастасии, основная проблема Федора заключается в том, что он еще испытывает некие чувства к Кристине Лясковец, и стоит ей только появиться на горизонте, как он тут же забывает обо всех. Отметила Стецевят и тот факт, что Федор постоянно пытается найти себе девушку, которая была бы похожа на Кристину, а из-за этого у него не получается полноценно работать над отношениями с другими девушками.Выяснилось, что не считает Анастасия Стецевят Федора умным и не понимает, почему ему так сильно пытаются создать образ мачо, ведь он очень примитивная личность. Анастасия отметила, что ей будет интересно посмотреть, как Стрелков поведет себя в присутствии Скалон, когда на кастинг придет Алеся Семеренко.