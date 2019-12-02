Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле Белой

Например, был случай когда Иосиф говорил про предложение от Мондезира к Ефременковой. Но в это дело вскоре вмешалась Ольга Бузова, отстранив от дел Оганесяна. Похоже, что парень уж сильно хочет, чтобы его друг Евгений со своей подругой были для него соседями по дому. Но, по мнению его жены Александры Черно, возле них должна поселиться пара Татьяны Строковой и Даниила Сахнова.Но, скорее всего, предположения Иосифа верны. Несмотря на постоянные скандалы и выяснения отношений, Ромашов и Белая женятся, чтобы выиграть один из конкурсов - “Свадьба на миллион”. Ведь в последнее время стали часто наблюдаться совпадения: сплетни Оганесяна, Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юле Ефременковой. Такие совпадения могут навести на мысль, что в “Доме-2” есть сценарий, либо Иосиф желает видеть своего друга женатым.