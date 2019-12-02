Никита Джигурда грозится "боксерским поединком" Андрею Малахову





Новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" с Андреем Малаховым вызвал неоднозначные реакции у звезд российского шоу-бизнеса. Большинству знаменитостей не понравились обвинения телеведущего в отношении многочисленных отечественных актрис. Последние якобы были замечены в предоставлении эскорт-услуг. Среди имен, перечисленных Малаховым, числились Самбурская, Рудова и Шукшина, что разозлило Никиту Джигурду. Последний встал на защиту артисток, назвав шоумена "трусом и извращенцем". Эта характеристика была еще связана с тем, что Малахов угрожал Джигурде "навалять ему".В ходе эфира радиопрограммы "Комсомольская правда", Джигурда сообщил о своем намерении вызвать телеведущего на "боксерский поединок". 58-летний певец также пытался подать в суд на передачу за клевету, однако получил отказ из-за того, что "в ток-шоу все просходит понарошку". Исполнитель сообщает, что он вызывал Малахова на "дуэль" еще ранее, но последний отказывался от встречи. Возмущенный музыкант также заверил общественность в желании устроить "шоу из неминуемой драки".