Андрей Разин рассказал о сложностях профессии банкира

Малоизвестным фактом является то, что продюсер знаменитой группы «Ласковый май» Андрей Разин в свое время работал в банке. Кроме того, в 2014 году ему удалось некоторое время побывать президентом «Объединённого национального банка» в Нижнем Новгороде. Поскольку вчера отмечался профессиональный праздник его бывших коллег, общественный деятель решил поздравить их публикацией в соцсети Instagram. Кроме краткой информации о собственной карьере в финансовых учреждениях, Разин также прикрепил раритетные снимки с бывшего места работы.Российский политик также рассказал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться множеству банкиров из-за специфики профессии. Разин говорит, что ему пришлось пройти множество судов, прежде чем он смог влиться в эту сферу деятельности. И несмотря на собственный успех, он считает, что "быть банкиром в России очень тяжело". Наконец, продюсер пожелал здоровья и счастья всем работникам, связанным с банковской системой. Фолловеры были удивлены такому факту из биографии знаменитости, однако поблагодарили звезду за откровенность.