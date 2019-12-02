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Названы самые бюджетные места для отдыха на католическое Рождество

Эксперты назвали самые выгодные места для отдыха на католическое Рождество. Среди наиболее бюджетных направлений оказались страны Средиземноморья и Восточной Европы.

В России большинство турагенств будет предлагать экономные направления, приуроченные к католическому Рождеству. Пары и семьи, желающие отметить этот праздник за рубежом, имеют возможность воспользоваться пакетными турами. Это позволит удешевить зимний отдых, поскольку перелеты предоставляются чартерными рейсами. Сейчас, наиболее недорогим местом отдыха является Италия, сообщают эксперты из ассоциации туроператоров РФ. Двухнедельный отпуск для пары в этой стране обойдется всего-лишь в 36 тысяч рублей. При этом, туристы сами смогут выбрать программу экскурсий и маршрутов, которые включают горнолыжные курорты.

Другим бюджетным путешествием может оказаться поездка в Чехию. Все же, восемь дней для одного человека будут стоить около 26 тысяч рублей. На третьем месте по популярности и дешевизне стоит Австрия, в которой цены на вояж для двоих людей составляет до 85 тысяч рублей. Кроме того, востребованными в декабре называются Германия, Швейцария, Венгрия, Испания, Андорра и Финляндия. Хотя Турция стабильно является наиболее посещаемой россиянами страной, специалисты отмечают рост забронированных туров в страны Прибалтики на 25%.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:00

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