Медики сообщили о вероятных причинах отказа в пластической операции





Отказать пациенту в хирургическом вмешательстве медик имеет право по медицинским или психологическим показаниям: беременность и период кормления грудью, онкологические заболевания, инфекции. Также доктор не возьмется за человека, если операция будет противоречить этическим нормам. Часто медики отказывают людям с дисморфофобией – болезнь, при которой происходит полное неприятие собственной внешности. Таких пациентов всегда не устраивает форма носа, ушей, губ, тела, родимое пятно, и они никогда не остановятся в своем желании изменить внешний облик.Бывает, что люди приходят со странными пожеланиями: уши, как у эльфов, желание иметь рога, что сообщает о существующих психологических проблемах. Очень мало хирургов берется за такие запросы. Часто отказывают и агрессивным индивидуумам, которые уже на первом приеме ведут себя неадекватно. С такими людьми работать сложно, медики боятся негативной реакции в случае неудовлетворенности результатом.