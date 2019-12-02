Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами ОРВИ





Жительница США, которая страдала от непрекращающихся головных болей, была шокирована, когда узнала, что они были вызваны пятью опухолями в её мозгу. У 20-летней девушки в 2017 году была удалена злокачественная родинка после того, как ей поставили диагноз "меланома в первой стадии". Тогда предполагалось, что операция позволит избежать распространения раковых клеток. Но через год американка начала испытывать симптомы гриппа и мигрени, которые длились целый месяц. Последующее КТ обнаружило, что рак также распространился на её печень, легкие и кости.Она начала получать лучевую терапию, чтобы убить раковые клетки сразу после диагностики, но опухоли не уменьшались, а её состояние ухудшалось. Теперь её записали на экспериментальную терапию с помощью опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. Лечение включает удаление Т-клеток пациентов, борющихся с раком и высвобождаемых иммунной системой, а также их выращивание в больших количествах в лаборатории. После синтеза в течение двух недель эти лимфоциты внедряют в тело больного. Несмотря на скудные шансы, американка остается позитивной, ведь болезнь помогла ей стать "сильнее и чувствительнее".