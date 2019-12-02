АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами ОРВИ

Врачи из США сообщают о невероятном случае в онкологии: у молодой американки обнаружили пять опухолей мозга. 20-летняя девушка целый месяц мучилась от головных болей, которые считала симптомами ОРВИ.

Жительница США, которая страдала от непрекращающихся головных болей, была шокирована, когда узнала, что они были вызваны пятью опухолями в её мозгу. У 20-летней девушки в 2017 году была удалена злокачественная родинка после того, как ей поставили диагноз "меланома в первой стадии". Тогда предполагалось, что операция позволит избежать распространения раковых клеток. Но через год американка начала испытывать симптомы гриппа и мигрени, которые длились целый месяц. Последующее КТ обнаружило, что рак также распространился на её печень, легкие и кости.

Она начала получать лучевую терапию, чтобы убить раковые клетки сразу после диагностики, но опухоли не уменьшались, а её состояние ухудшалось. Теперь её записали на экспериментальную терапию с помощью опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов. Лечение включает удаление Т-клеток пациентов, борющихся с раком и высвобождаемых иммунной системой, а также их выращивание в больших количествах в лаборатории. После синтеза в течение двух недель эти лимфоциты внедряют в тело больного. Несмотря на скудные шансы, американка остается позитивной, ведь болезнь помогла ей стать "сильнее и чувствительнее".

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле…
Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что больше не может иметь…
Филипп Киркоров в кепке-абажуре в Шереметьево встретился с Сергеем…
Ксения Собчак призналась, что не публикует свежие…
Медики сообщили о вероятных причинах отказа в пластической…
«Чем больше детей, тем лучше»: Людмила Нарусова ждет рождения ребенка Собчак и…
Названы самые бюджетные места для отдыха на католическое…
Врачи обнаружили пять опухолей у американки с симптомами…
Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет…
«Лаборатория Касперского» предупредила об утечке данных банковских…
В телепроекте “Дом-2” мать Рапунцелей получит поддержку в лице свекрови…
Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Владимир Путин рассказал о новых вооружениях…
Андрей Черкасов публично унизил Илью Яббарова во время сценки Алены…
Врачи назвали причину, почему люди чаще болеют в холодный…
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал…
В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely…
Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе…
Медики рассказали о продуктах, приносящих пользу организму после…
Сергей Лазарев, Михаил Галустян и Николай Басков восхитились днем рождения Аллы-Виктории…
Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению…
Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать…
Компания Oppo выпустила самый большой геймпад в…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова вспомнила об интимных отношениях с Алексеем…
Xiaomi представила новую версию своего бестселлера Redmi Note 8…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не обижается на сравнения с…
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Просмотреть все новости