Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном форуме





Супруга Кенеса Ракишева выступила перед участниками форума с докладом. Президент Фонда «Саби» рассказала общественности о сокращении численности обитающих в Каспии тюленей и необходимости разработать механизмы, которые помогут обратить процесс.Фонд специализируется на изучении и реабилитации тюленя. В проекте задействованы специалисты Центрально-Азиатского Института Экологических исследований. Казахстан, как Иран и Россию, волнует вымирание вида. Для решения остро стоящей проблемы в Актау при поддержке 40-летней Тасмагамбетовой открыт единственный в Казахстане центр по реабилитации каспийской нерпы. Особое внимание уделяется больным особям.В центре есть специализированное оборудование, анализатор крови, три больших и три маленьких бассейна, приборы для определения уровня тяжелых металлов в воде. В его стенах специалисты держат ослабленных тюленей. После комплексного исследования больных нерп лечат и выпускают на волю.