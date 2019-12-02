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Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном форуме

1 декабря в Москве прошел Международный экономический форум под названием «Каспийский диалог», созданный для обмена опытом, необходимым для защиты Каспия. Спикер Асель Тасмагамбетова, представлявшая Казахстан, призвала предотвратить вымирание каспийского тюленя, пишет rbgmedia.ru

Супруга Кенеса Ракишева выступила перед участниками форума с докладом. Президент Фонда «Саби» рассказала общественности о сокращении численности обитающих в Каспии тюленей и необходимости разработать механизмы, которые помогут обратить процесс.
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном форуме

Фонд специализируется на изучении и реабилитации тюленя. В проекте задействованы специалисты Центрально-Азиатского Института Экологических исследований. Казахстан, как Иран и Россию, волнует вымирание вида. Для решения остро стоящей проблемы в Актау при поддержке 40-летней Тасмагамбетовой открыт единственный в Казахстане центр по реабилитации каспийской нерпы. Особое внимание уделяется больным особям.

В центре есть специализированное оборудование, анализатор крови, три больших и три маленьких бассейна, приборы для определения уровня тяжелых металлов в воде. В его стенах специалисты держат ослабленных тюленей. После комплексного исследования больных нерп лечат и выпускают на волю.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:45

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