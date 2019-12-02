В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и танкера





Российские инфопорталы передают, что на водном участке реки Дон сухогруз типа Волго-Балт «Мелита» стал виновником происшествия, которое повлекло за собой нанесение вреда двум кораблям. Из-за неосторожности экипажа был допущен навал на нефтеналивный танкер VF Tanker 14. Оба судна получили пробоины выше ватерлинии, однако утечки топлива удалось избежать. Также сообщается об отсутствии жертв и пострадавших в результате инцидента.Экипажам обоих плавающих средств удалось провести ремонт на месте и продолжить намеченный путь. Известно, что на борту обоих кораблей находились 12 человек, которые выполняли доставку груза. Задачей «Мелиты» была перевозка удобрений по маршруту из Туркменистана в Украину, а танкер выходил из того же стартового места в Румынию с «дизелем». По прибытию в пункты назначения оба судна будут осмотрены на наличие дополнительных повреждений.