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Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым «автоматом»

Кроссовер Skoda Karoq, предназначенный для продаж в России будет предложен в том числе в комплектации с 8-ступенчатой коробкой «автомат». Об этом прессе рассказали представители нескольких официальных дилеров марки в стране.
Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым «автоматом»

Сообщается, что российская версия Skoda Karoq будет оснащена 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin с гидротрансформатором. Данный тип трансмиссий уже используется в соплатформенном кроссовере Volkswagen Teramont, седане Volkswagen Jetta нового поколения для американского рынка, а также в ряде других моделей от немецкого производителя. Российская сборка Skoda Karoq с 8-ступенчатым «автоматом» будет поставляться также с 1,6-литровым 110-сильным атмосферным двигателем и системой переднего привода. Кроме всего прочего, существует также версия автомобиля с 1,4-литровой 150-сильной турбочетверкой и системой переднего привода, которая опционально будет доступна в полноприводном исполнении. Впрочем, какие именно трансмиссии производитель предусмотрел для второй модификации Skoda Karoq, пока неизвестно.

Официальные характеристики и цены на Skoda Karoq для российского рынка компания должна объявить уже 11 декабря текущего года, а вот старта продаж автомобиля следует ожидать не ранее 2020 года.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:35

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