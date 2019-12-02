Skoda Karoq для российского рынка оснастят 8-ступенчатым «автоматом»





Сообщается, что российская версия Skoda Karoq будет оснащена 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin с гидротрансформатором. Данный тип трансмиссий уже используется в соплатформенном кроссовере Volkswagen Teramont, седане Volkswagen Jetta нового поколения для американского рынка, а также в ряде других моделей от немецкого производителя. Российская сборка Skoda Karoq с 8-ступенчатым «автоматом» будет поставляться также с 1,6-литровым 110-сильным атмосферным двигателем и системой переднего привода. Кроме всего прочего, существует также версия автомобиля с 1,4-литровой 150-сильной турбочетверкой и системой переднего привода, которая опционально будет доступна в полноприводном исполнении. Впрочем, какие именно трансмиссии производитель предусмотрел для второй модификации Skoda Karoq, пока неизвестно.Официальные характеристики и цены на Skoda Karoq для российского рынка компания должна объявить уже 11 декабря текущего года, а вот старта продаж автомобиля следует ожидать не ранее 2020 года.