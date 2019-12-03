Эксперты рассказали о ключевых факторах долголетия





В США количество долгожителей продолжает расти, а исследователи считают, что к 2050 году их будет 1 миллион. Известно, что у таких людей намного ниже уровень болезней сердечно-сосудистой системы, количество инсультов, высокого кровяного давления. Опыты показывают, что эта группа людей является оптимистами и чувствует себя счастливыми. Также у них низкие показатели психических проблем и депрессии.Чтобы увеличить продолжительность жизни специалисты рекомендуют придерживаться нескольких советов. К таким рекомендациям можно отнести употребление качественной пищи, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, позитивный настрой, увлечение интересным делом, присутствие семьи и друзей, желание обучаться новому. Эти советы помогут людям чувствовать себя прекрасно в любом возрасте.