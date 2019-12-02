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Владимир Путин рассказал о новых вооружениях ВМФ

Российский Военно-морской флот получает на вооружение новейшие суда, которые оснащены высокоточными видами вооружений и передовыми ракетными комплексами. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в рамках совещания по развитию ВМФ РФ.
Владимир Путин рассказал о новых вооружениях ВМФ

По словам главу государства, такие высокоэффективные системы вооружений обеспечат новым кораблям возможность оперативно нейтрализовать практически любые агрессивные действия в отношении страны, кроме того, новые суда способны радикально изменить ситуацию на театре военных действий в свою пользу.

«Флот исторически является важнейшей частью обороноспособности страны и обеспечивает защиту интересов России в Мировом океане, внося заметный вклад в сохранение военной и политической стабильности на глобальное арене», - подчеркнул российский лидер.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:27

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