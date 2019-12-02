Врачи назвали причину, почему люди чаще болеют в холодный период





Понижение температуры окружающей среды вынуждает большинство людей чаще проводить время в помещениях. Это способствует размножению и передаче бактерий от больных ОРВИ, говорят врачи. Кроме того, существует еще несколько причин, из-за которых повышается общая заболеваемость в зимние месяцы. Из-за особенностей работы кровеносных сосудов, втягивание холодного воздуха замедляет скорость передвижения лейкоцитов в организме. Это ухудшает защитный барьер между слизистыми оболочками и бактериями. Холодный воздух также приводит к пересыханию открытых участков тела, облегчая доступ для развития инфекций.Одним из самых главных факторов пониженного иммунитета зимой является дефицит витаминов и других полезных веществ. Важно соблюдать дневную норму витамина D, который помогает клеткам легких справляться с воздействием низких температур. При этом, широко распространенный в зимний период риновирус возникает из-за идеальных условий для заражения, а не переохлаждения тела. Новые данные показывают, что простудные заболевания способны активизироваться при температурах ниже среднего показателя человеческого тела. Сюда же относится и постоянная влажность. Врачи рекомендуют делать влажные уборки и проветривания в закрытых помещениях, избегать контактов с больными и пользоваться средствами гигиены.