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Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет мальчика

Звездная пара реалити-шоу "Дом-2" Александра Черно и Иосиф Оганесян мечтали о том, что у них будет малыш. И сейчас пара не скрывает, что они уверены, у них будет сын.

Звезда "Дом-2" Александра Черно рассказала, что ждет мальчика

Александра настолько сильно хотела ребенка, что ради этого села на диету и изменила полностью свой рацион. Однако ей говорили, что беременеть пока она не скинет вес очень опасно. В итоге девушка не могла понять, почему она следует всем рекомендациям, но у нее все равно скачет вес. Когда Александра поняла, что находится в положении, то опубликовала радостную новость в Сети.

Сейчас у Черно не очень большой срок и поэтому увидеть пол будущего ребенка на УЗИ пока невозможно, но она уже говорит о том, что у них с Иосифом будет сын.


Стоит отметить, что пара Александры Черно и Иосифа Оганесяна уже не раз говорила и о том, что этот ребенок спас их брак. Оганесян стал более внимательно относится к своей супруге, а сама Черно призналась, что нашла смысл жизни.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:45

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