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В Сети появились первые вариации мотоцикла от компании Илона Маска

Не успели отшуметь разговоры по поводу представленного недавно компанией Илона Маска Tesla первого в ее истории электрического пикапа Cybertruck, как в Сети уже начали появляться и первые вариации электрического мотоцикла от этого бренда. Примечательно, что энтузиасты в своих попытках повторить «фирменный» дизайн зашли довольно далеко.
В Сети появились первые вариации мотоцикла от компании Илона Маска

Сообщается, что средняя стоимость нового электрического мотоцикла не превысит 300 тысяч рублей. О ее внешности пока ничего не известно. При первом же взгляде на «новинку» становится понятно, что она имеет футуристический дизайн и весьма необычные формы. Причем, ранее ни один производитель даже не пытался предложить рынку что-либо подобное, поэтому к ней сразу же приковалось внимание огромного числа пользователей. Главная отличительная черта «нового байка» заключается в открытой раме – это техническое решение предназначено для снижения общего веса транспортного средства.

Эксперты, к слову, также называют это решение весьма адекватным, поскольку считают, что прямоугольный металлический корпус может придать мотоциклу излишнюю массивность.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 02:06

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