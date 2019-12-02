Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с диабетом
Оптимальное сочетание белка и клетчатки в нуте способствует понижению уровня сахара в крови при диабете. Кроме того, популярная в Турции бобовая культура помогает бороться с перееданием из-за долгого ощущения сытости.
В России нут иначе называют «турецким горохом» из-за его большой популярности на территории этой страны. Бобы содержат в себе белок (до 30%) и клетчатку (12%), благодаря которой у человека возникает эффект «переполненного желудка». Поэтому нут является одновременно диетическим и питательным продуктом.
У «турецкого гороха» низкий гликемический индекс и высокое содержание полезных витаминов и минералов. В ходе исследования медики установили, что ежедневное употребление 200 г нута приводит к снижению сахара в крови (до 21%), даже если был съеден белый хлеб, вызывающий всплеск глюкозы.
В России нут иначе называют «турецким горохом» из-за его большой популярности на территории этой страны. Бобы содержат в себе белок (до 30%) и клетчатку (12%), благодаря которой у человека возникает эффект «переполненного желудка». Поэтому нут является одновременно диетическим и питательным продуктом.
У «турецкого гороха» низкий гликемический индекс и высокое содержание полезных витаминов и минералов. В ходе исследования медики установили, что ежедневное употребление 200 г нута приводит к снижению сахара в крови (до 21%), даже если был съеден белый хлеб, вызывающий всплеск глюкозы.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:38