Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с диабетом





В России нут иначе называют «турецким горохом» из-за его большой популярности на территории этой страны. Бобы содержат в себе белок (до 30%) и клетчатку (12%), благодаря которой у человека возникает эффект «переполненного желудка». Поэтому нут является одновременно диетическим и питательным продуктом.У «турецкого гороха» низкий гликемический индекс и высокое содержание полезных витаминов и минералов. В ходе исследования медики установили, что ежедневное употребление 200 г нута приводит к снижению сахара в крови (до 21%), даже если был съеден белый хлеб, вызывающий всплеск глюкозы.