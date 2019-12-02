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Из-за плохой стрессоустойчивости у Анфисы Чеховой начались проблемы с памятью

Анфиса Чехова не скрывает от преданных поклонников, что у нее плохая память. На станице в Instagram телеведущая рассказала, что эти проблемы начались у нее из-за плохой стрессоустойчивости.
Из-за плохой стрессоустойчивости у Анфисы Чеховой начались проблемы с памятью

Анфиса Чехова держит своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Недавно певица рассказала, что если бы не ее помощница, то она забыла бы про все свои встречи и дела. В Instagram Анфиса Чехова сообщила, что отправилась в клинику неврологии и ортопедии, чтобы выяснить причину своей забывчивости. Знаменитость обследовали и обнаружил проблемы в шейном отделе. Как выяснилось, именно это является причиной проблем с памятью у Анфисы Чеховой, поскольку кровообращение и поступление кислорода нарушены за счёт протрузии шейного отдела.

Также телеведущая отметила, что одной из причин ее плохой памяти является подвижная психическая организация и плохая стрессоустойчивость. Подписчики написали, что у них тоже бывают проблемы с памятью, но они даже не подозревали, что это может быть связано с шейным отделом и стрессами. Некоторые посоветовали знаменитости больше отдыхать.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 23:03

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