АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely Coolray

Китайский автопроизводитель Geely в первом полугодии 2020 года привезет в Россию свой новый кроссовер — SX11, над дизайном которого работал бывший сотрудник Volvo Питер Хорбери. В Китае новинка известна под названием Binyue, в России она будет продаваться, как Coolray.

На сегодняшний день кроссоверу Geely Coolray уже вручили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Основой для автомобиля послужила платформа BMA. Длина транспортного средства составляет 4330 мм, ширина — 1800 мм.

Кроссовер Geely Coolray имеет рейлинги на крыше, спойлер, панорамный люк и светодиодную оптику. Технические характеристики автомобиля не разглашаются, их могут опубликовать вместе с точной датой старта продаж. Последней новинкой от компании Geely на российском рынке является кросс-хэтчбек GS.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал…
В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely…
Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе…
Медики рассказали о продуктах, приносящих пользу организму после…
Сергей Лазарев, Михаил Галустян и Николай Басков восхитились днем рождения Аллы-Виктории…
Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению…
Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать…
Компания Oppo выпустила самый большой геймпад в…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова вспомнила об интимных отношениях с Алексеем…
Xiaomi представила новую версию своего бестселлера Redmi Note 8…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не обижается на сравнения с…
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Дочь Юлии Началовой Вера отметила свой первый день рождения после смерти…
Ученые установили, что чистка зубов позволяет защитить…
«Ура, вернулась!»: Анастасия Решетова после родов начала заниматься…
Intel представила модульный мини-ПК Austin Beach…
Игорь Крутой приписал Сергею Лазареву и Ани Лорак…
Гены заболеваний сердца удастся «отключить» с помощью…
Новый кроссовер Hyundai Venue бьет рекорды…
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого…
«Для меня это самый романтичный город»: Анна Семенович отправилась отдыхать в…
Учебное судно "Перекоп" вышло в Средиземное…
В Сети показали первые изображения Huawei P40…
Эксперты: Новый троян для Windows крадет пароли из браузера…
«Остается молиться»: Виктор Рыбин высказался о состоянии Анастасии…
Юлия Барановская о Филиппе Киркорове: "Ты король по организации детских дней…
В Сети показали уникальный 6-колесный суперкар Covini…
Huawei полностью избавилась от американских компонентов в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30…
Просмотреть все новости