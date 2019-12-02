В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely Coolray





На сегодняшний день кроссоверу Geely Coolray уже вручили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Основой для автомобиля послужила платформа BMA. Длина транспортного средства составляет 4330 мм, ширина — 1800 мм.Кроссовер Geely Coolray имеет рейлинги на крыше, спойлер, панорамный люк и светодиодную оптику. Технические характеристики автомобиля не разглашаются, их могут опубликовать вместе с точной датой старта продаж. Последней новинкой от компании Geely на российском рынке является кросс-хэтчбек GS.