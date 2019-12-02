Медики рассказали о продуктах, приносящих пользу организму после тренировки





Поможет восстановить энергию после физических нагрузок авокадо. В нем много ненасыщенных кислот и витамина E. Хоть авокадо и считается очень калорийным, но с помощью него легко контролировать вес. После тренировок с высокой эффективностью обязательно следует включить в меню морскую рыбу: скумбрию, тунец, сельдь, лосось. В ней много аминокислот и жирных кислот омега-3. Бананы помогают восстанавливать мышцы после физических нагрузок, ведь в них много минералов и натурального сахара. Нарастить мышцы и укрепить их помогут яйца, которые богаты протеинами.В список полезных продуктов попало и соевое молоко, так как в нем имеются витамины, клетчатка и минералы. Не стоит забывать и о миндальных орешках, рисе, киноа – это полезные продукты, которые можно есть после тренировки.