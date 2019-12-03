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Ученые рассказали, почему иммунные клетки не убивают сами себя

Ученые узнали, почему иммунные клетки не уничтожают сами себя. Специалисты разъяснили, что у Т-лимфоцитов имеется утолщенная мембрана, которая защищает их от токсических молекул.

Т-лимфоциты оберегают организм от онкологических болезней и инфицирования. При обнаружении инфицированной или злокачественной клетки они вводят белок перфорин в ее мембрану, а потом сквозь нее вводят токсические молекулы. Исследователи смогли разобраться, почему иммунные клетки не атакуют сами себя. Британские и австралийские специалисты выяснили, что мембрана цитотоксических лимфоцитов очень плотная и часть ее липидных молекул отрицательно заряжена, что ослабляет уязвимость к перфорину.

Чтобы подтвердить выводы специалистами был проведен опыт, где они смогли ослабить мембраны Т-лимфоцитов, наблюдая при этом, как клетки остались без защиты. Исследователи считают, что даже злокачественные клетки могут укреплять собственные мембраны аналогично. Именно так они могут объяснить устойчивость опухоли к терапии.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:08

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