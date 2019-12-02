Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению лица





Респондентам демонстрировали черно-белые фотоснимки 160 мужчин и женщин с разным уровнем дохода. Часть из них зарабатывала более 150 000 долларов в год, вторая половина — менее 35 000 долларов за этот же период. Испытуемые отмечали, что в одном случае лица выглядели позитивными, в основном это были люди с высоким достатком. Если же лицо принимало нейтральный вид, то чаще всего им оказывался бедный человек.Если несостоятельных людей определяли не так точно, то богатых устанавливали более успешно (с точностью 68%). В основном респонденты отмечали глаза и губы. Даже у состоятельных людей нейтральное выражение лица выглядело более счастливым и благополучным.