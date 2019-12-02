Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению лица
По глазам и рту можно узнать, является человек бедным или состоятельным. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго, проведшие ряд экспериментов, где 68% богатых людей определили по выражению их лица.
Респондентам демонстрировали черно-белые фотоснимки 160 мужчин и женщин с разным уровнем дохода. Часть из них зарабатывала более 150 000 долларов в год, вторая половина — менее 35 000 долларов за этот же период. Испытуемые отмечали, что в одном случае лица выглядели позитивными, в основном это были люди с высоким достатком. Если же лицо принимало нейтральный вид, то чаще всего им оказывался бедный человек.
Если несостоятельных людей определяли не так точно, то богатых устанавливали более успешно (с точностью 68%). В основном респонденты отмечали глаза и губы. Даже у состоятельных людей нейтральное выражение лица выглядело более счастливым и благополучным.
Респондентам демонстрировали черно-белые фотоснимки 160 мужчин и женщин с разным уровнем дохода. Часть из них зарабатывала более 150 000 долларов в год, вторая половина — менее 35 000 долларов за этот же период. Испытуемые отмечали, что в одном случае лица выглядели позитивными, в основном это были люди с высоким достатком. Если же лицо принимало нейтральный вид, то чаще всего им оказывался бедный человек.
Если несостоятельных людей определяли не так точно, то богатых устанавливали более успешно (с точностью 68%). В основном респонденты отмечали глаза и губы. Даже у состоятельных людей нейтральное выражение лица выглядело более счастливым и благополучным.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:03