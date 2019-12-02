Компания Oppo выпустила самый большой геймпад в мире
Oppo представила публике 4-метровую версию игрового контроллера С1. Компания выпустила джойстик, который завоевал титул Книги рекордов Гиннеса как «самый большой геймпад в мире».
Согласно официальной аннотации компании Oppo, размер самого большого в мире геймпада составляет 4 метра в длину, 2,1 метра в ширину и 0,7 метров в высоту. Черты его внешнего вида "одолжили" у фирменного джойстика OPPO C1, сделав таким образом расширенную версию. Представители бренд также рассказали, что этот габаритный контроллер все еще можно использовать для видеоигр. Эта невероятная конструкция была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, которую можно увидеть на опубликованных фотографиях.
OPPO C1 Gundam Edition, дизайн которого основан на Unicorn RX-0 из известной линейки коллекционных фигурок Gundam, имеет эксклюзивное алюминиевое покрытие на передней части корпуса. Кроме того, в девайсе присутствует ручка, которая позволяет включить красную подсветку. Геймпад оборудован технологией Free-mapping, которая глубоко адаптирована под систему ColorOS. Из-за этого серия C1 славится своей высокой скоростью отклика. В то же время, устройство имеет составной вибрационный модуль ALPS, который предоставляет геймерам более тонкий и реалистичный опыт во время игры.
Согласно официальной аннотации компании Oppo, размер самого большого в мире геймпада составляет 4 метра в длину, 2,1 метра в ширину и 0,7 метров в высоту. Черты его внешнего вида "одолжили" у фирменного джойстика OPPO C1, сделав таким образом расширенную версию. Представители бренд также рассказали, что этот габаритный контроллер все еще можно использовать для видеоигр. Эта невероятная конструкция была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, которую можно увидеть на опубликованных фотографиях.
OPPO C1 Gundam Edition, дизайн которого основан на Unicorn RX-0 из известной линейки коллекционных фигурок Gundam, имеет эксклюзивное алюминиевое покрытие на передней части корпуса. Кроме того, в девайсе присутствует ручка, которая позволяет включить красную подсветку. Геймпад оборудован технологией Free-mapping, которая глубоко адаптирована под систему ColorOS. Из-за этого серия C1 славится своей высокой скоростью отклика. В то же время, устройство имеет составной вибрационный модуль ALPS, который предоставляет геймерам более тонкий и реалистичный опыт во время игры.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:54