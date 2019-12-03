Ученые объяснили причину развития «габсбургского подбородка»





По словам специалистов, инбридинг привел не только к развалу династии Габсбургов, но и к изменению физических данных представителей семейства. Ярким примером был последний в роду король Испании Карл II, который обладал чертами лица, свидетельствующими о кровосмешении. Прямую связь между инбридингом и морфологией лица назвали в честь самой выдающейся особенности –«Челюсть Габсбурга». Более 10 челюстно-лицевых хирургов принимали участие в уникальном исследовании. Они обнаружили 11 особенностей нижней челюсти, которые посчитали вызванными генетическими изменениями. Наиболее узнаваемыми из которых стали заметная нижняя губа и нависающий кончик носа.Межбрачные отношения в эпоху Габсбургов доминировали на протяжении 200 лет, что в конечном итоге и привело к гибели рода. Стоит отметить, что масштабы инбридинга охватили более чем 6000 человек, вошедших в 20 поколений. Последний из правивших королей так и не смог привести на свет наследника.