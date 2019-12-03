АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.97 USD 64.41
Курс валют на 03.12.2019

Ученые объяснили причину развития «габсбургского подбородка»

Ученые впервые провели исследование и объяснили причину развития у всемирно известной династии «габсбургского подбородка». Эксперты утверждают, что одна из могущественных монарших семей в Европе вымерла из-за гомогамии, а именно-постоянных кровосмесительных браков.
Ученые объяснили причину развития «габсбургского подбородка»

По словам специалистов, инбридинг привел не только к развалу династии Габсбургов, но и к изменению физических данных представителей семейства. Ярким примером был последний в роду король Испании Карл II, который обладал чертами лица, свидетельствующими о кровосмешении. Прямую связь между инбридингом и морфологией лица назвали в честь самой выдающейся особенности –«Челюсть Габсбурга». Более 10 челюстно-лицевых хирургов принимали участие в уникальном исследовании. Они обнаружили 11 особенностей нижней челюсти, которые посчитали вызванными генетическими изменениями. Наиболее узнаваемыми из которых стали заметная нижняя губа и нависающий кончик носа.

Межбрачные отношения в эпоху Габсбургов доминировали на протяжении 200 лет, что в конечном итоге и привело к гибели рода. Стоит отметить, что масштабы инбридинга охватили более чем 6000 человек, вошедших в 20 поколений. Последний из правивших королей так и не смог привести на свет наследника.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 00:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отцу Николая Баскова Виктору незадолго до смерти сделали сложнейшую…
Ученые объяснили причину развития «габсбургского…
Из-за плохой стрессоустойчивости у Анфисы Чеховой начались проблемы с…
Большая библиотека грибов поможет в поиске новых…
Тяжелый рабочий график довел Веру Брежневу до…
«Вы издеваетесь?»: Супругу Олега Меньшикова приняли за его…
В Англии мужчина перепутал рак с простудой и остался с дырой вместо…
Экс-участница проекта "Дом-2" Анастасия Балинская показала соблазнительный снимок в нижнем…
Volkswagen отзывает в России две дюжины Tiguan и Passat…
«Мужа выгнала, а сын сам ушел»: Татьяна Буланова поделилась событиями последних…
В Facebook появилась функция для переноса фотографий в Google…
Ксения Бородина затаила обиду на бывшего возлюбленного Михаила…
Турция изучает предложение по покупке российских…
Звезду проекта "Дом-2" Ирину Пингвинову уличили в неумении…
Астрономы заметили таинственный сигнал из…
Вслед за Ольгой Бузовой: Анна Седокова хотела сделать из своего бара "подушку безопасности", но…
Никита Джигурда грозится "боксерским поединком" Андрею…
«Не для пышных женщин»: Боня подчеркнула фигуру неоново-салатовыми…
Эксперты рассказали о пользе сна…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевьят пожаловалась на лишние…
Сотни авиарейсов отменяют в США из-за плохой…
"Склонны к полноте": Сколько на самом деле весит Ольга Бузова и другие…
Российский родстер «Крым» прошел тестовый пробег всего с одной…
Виктории Боне посоветовали сдать анализы на наличие глистов и…
Появились первые живые фото обновленной версии кроссовера Jaguar…
«Меня всегда истерика настораживает»: Юрий Лоза рассказал, почему не верит в дар…
Toyota Corolla вошла в число основных претендентов на звание «Автомобиль года» в…
Отец актрисы Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни…
Хакеры научились захватывать ПК с помощью «кривых»…
«На войне любви все способы хороши»: Тимур Батрутдинов не уверен, что найдет вторую половинку в шоу «План…
Как распознавать «выражения лиц» кошек, рассказали…
Меган Маркл и принц Гарри не захотели праздновать Рождество с…
Звезда "Дом-2" Александра Черно не собирается дружить с Ольгой Рапунцель из-за…
Диана Шурыгина официально развелась с Андреем…
«Беременная» Ксения Собчак может страдать от компульсивного…
Названы 10 важных правил подготовки автомобиля к…
Звезда "Дом-2" Анастасия Стецевят рассказала Екатерине Скалон, что со Стрелковым будет сложно строить…
Ученые впервые увидели, как образуются…
Иосиф Оганесян: На “Дом-2” будет новая свадьба, Ромашов женится на Юле…
Эксперты выявили секретные функции камер смартфонов в новой…
Просмотреть все новости