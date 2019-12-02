Новый кроссовер Hyundai Venue бьет рекорды продаж





Так, с июня по август текущего года владельцами новеньких Hyundai Venue стали уже почти 35 тысяч человек, за два первых месяца осени дилеры компании успели продать еще 27 тысяч экземпляров этого автомобиля. С момента своего появления в Америке, Корее и Индии, новый субкомпакт от компании Hyundai сумел стать настоящим бестселлером. Уровень спроса на этот автомобиль значительно превышает предложение, а очереди из потенциальных владельцев новинки растянулись уже на несколько месяцев.Впрочем, отмечают эксперты, у такой народной любви есть вполне логичное объяснение. Прежде всего, в образе Hyundai Venue производитель сумел предложить массовому потребителю прекрасное соотношение цены и качества. К примеру, на рынке Индии самая доступная версия автомобиля стоит 650 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 581 тысяче российских рублей. А в максимальной комплектации машина доступна по цене 1,1 миллиона рупий или около 993 тысяч рублей. К слову, существует вероятность, что в обозримом будущем Hyundai Venue доберется и до российского рынка.