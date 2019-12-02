Xiaomi представила новую версию своего бестселлера Redmi Note 8 Pro
Смартфоны Redmi Note 8 Pro, выпущенные суббрендом популярной китайской компании Xiaomi, вызвали настоящий ажиотаж на рынке и уже успели разойтись тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что производитель выпускает их новые версии.
Теперь же, вслед за версией Redmi Note 8 Pro с космически-сиреневым цветом корпуса компания заявила о старте продаж новой модификации модели, корпус которой выполнен в расцветке под названием «электрический синий». И на самом деле, появившийся в индийской продаже гаджет переливается всеми тонами синего. При этом ранее данную модель предлагали лишь в трех базовых цветах: белый, черный и зеленый. Стоимость и характеристики модели остались неизменными. Впрочем, в России Redmi Note 8 Pro пока доступен лишь в трех цветах корпуса, которые были представлены самыми первыми. На отечественном рынке модель в базовой версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти доступна по цене в 17 990 рублей.
Стоит напомнить, устройство оснащено 6,53-дюймовым дисплеем, имеет четыре объектива камер в основном модуле с максимальным разрешением 64 Мп, а также встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.
Теперь же, вслед за версией Redmi Note 8 Pro с космически-сиреневым цветом корпуса компания заявила о старте продаж новой модификации модели, корпус которой выполнен в расцветке под названием «электрический синий». И на самом деле, появившийся в индийской продаже гаджет переливается всеми тонами синего. При этом ранее данную модель предлагали лишь в трех базовых цветах: белый, черный и зеленый. Стоимость и характеристики модели остались неизменными. Впрочем, в России Redmi Note 8 Pro пока доступен лишь в трех цветах корпуса, которые были представлены самыми первыми. На отечественном рынке модель в базовой версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти доступна по цене в 17 990 рублей.
Стоит напомнить, устройство оснащено 6,53-дюймовым дисплеем, имеет четыре объектива камер в основном модуле с максимальным разрешением 64 Мп, а также встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:46