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Ученые установили, что чистка зубов позволяет защитить сердце

Ученые провели исследование и установили, что частая чистка зубов позволяет защитить сердце и уменьшить риск возникновения мерцательной аритмии. Результаты опубликованы в издании «European Journal of Preventive Cardiology».
Ученые установили, что чистка зубов позволяет защитить сердце

Не соблюдение постоянной гигиены рта, по словам экспертов, может привести к хроническим воспалениям десен и соединительных тканей – гингивиту, периодонтиту и эндодонтическим поражениям. Более того, постоянное воспаление, которое образуется внутри, увеличивает риск развития болезней сердечной мышцы. Корейские ученые в ходе исследования установили связь между гигиеной рта и риском возникновения сердечной недостаточности. «Результаты предоставили возможность доказать, что у тех, кто чистил зубы три раза в день и чаще, показатель мерцательной аритмии был на 10 процентов ниже, а по средней недостаточности – на 12», - подводит итог куратор эксперимента.

По мнению авторов, данная причинно-наследственная связь заслуживает особого внимания, так как регулярная чистка полости рта существенно уменьшает количество опасных бактерий в субгингивальной биопленке. И зная, как справится с причинами заболеваний, всегда существует большая вероятность предотвращения недугов.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:01

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