Гены заболеваний сердца удастся «отключить» с помощью лекарств





Исследование проводили ученые из Университета Шеффилда. По словам профессора Пола Эванса, уже определено лекарство, способное воздействовать на ген TWIST. Когда он становится неактивным, «текучесть» артерий сердца уменьшается, а это предотвращает скопление холестерина и образование закупорок. Чаще всего именно эти причины приводят к инфарктам или инсультам.Если атеросклероз своевременно не лечить, то во всех случаях нарушается работа сердца или развивается сердечная недостаточность. Прием лекарства для блокировки гена TWIST не является панацеей. Для успешной борьбы с атеросклерозом необходимо выполнять физические упражнения и следить за лишним весом, а при диабете — контролировать употребление сахара.