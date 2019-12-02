Гены заболеваний сердца удастся «отключить» с помощью лекарств
Существует вероятность, что в будущем медики смогут отключать гены, ответственные за появление заболеваний сердца. Воздействие лекарственными препаратами на ген TWIST поможет препятствовать скоплению жировых бляшек в артериях.
Исследование проводили ученые из Университета Шеффилда. По словам профессора Пола Эванса, уже определено лекарство, способное воздействовать на ген TWIST. Когда он становится неактивным, «текучесть» артерий сердца уменьшается, а это предотвращает скопление холестерина и образование закупорок. Чаще всего именно эти причины приводят к инфарктам или инсультам.
Если атеросклероз своевременно не лечить, то во всех случаях нарушается работа сердца или развивается сердечная недостаточность. Прием лекарства для блокировки гена TWIST не является панацеей. Для успешной борьбы с атеросклерозом необходимо выполнять физические упражнения и следить за лишним весом, а при диабете — контролировать употребление сахара.
Исследование проводили ученые из Университета Шеффилда. По словам профессора Пола Эванса, уже определено лекарство, способное воздействовать на ген TWIST. Когда он становится неактивным, «текучесть» артерий сердца уменьшается, а это предотвращает скопление холестерина и образование закупорок. Чаще всего именно эти причины приводят к инфарктам или инсультам.
Если атеросклероз своевременно не лечить, то во всех случаях нарушается работа сердца или развивается сердечная недостаточность. Прием лекарства для блокировки гена TWIST не является панацеей. Для успешной борьбы с атеросклерозом необходимо выполнять физические упражнения и следить за лишним весом, а при диабете — контролировать употребление сахара.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:34