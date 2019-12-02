В Сети показали уникальный 6-колесный суперкар Covini 6SW
В Сети Интернет опубликованы фотографии нового суперкара Covini 6SW, который уникален хотя бы тем, что имеет сразу шесть колес, вместо привычных четырех. Сообщается, что стоимость новинки составляет 650 000 долларов США.
Автомобильная компания Covini опубликовала первые официальные снимки новой версии своего суперкара Covini 6SW, главной особенностью которого является 3-осевая 6-колесная компоновка. Сообщается, что новинка оснащена 4,2-литровым V8 мощностью 500 лошадиных сил. При этом трансмиссия автомобиля представлена в виде 6-ступенчатой «механики» или «автоматом» с тем же количеством передач на выбор. Производителями трансмиссий для Covini 6SW выступили всемирно известные бренды Ferrari и Lamborghini.
Примечательно, что впервые Covini 6SW представили широкой публике еще в 2008 году. Тогда же стало известно, что идея создать автомобиль с шестью колесами пришла специалистами марки спонтанно. При этом руководство компании сочло эту идею весьма удачным вариантом вложения средств. Причем, модель полностью покрыла вложенные в ее создание инвестиции уже в первый год продаж.
Автомобильная компания Covini опубликовала первые официальные снимки новой версии своего суперкара Covini 6SW, главной особенностью которого является 3-осевая 6-колесная компоновка. Сообщается, что новинка оснащена 4,2-литровым V8 мощностью 500 лошадиных сил. При этом трансмиссия автомобиля представлена в виде 6-ступенчатой «механики» или «автоматом» с тем же количеством передач на выбор. Производителями трансмиссий для Covini 6SW выступили всемирно известные бренды Ferrari и Lamborghini.
Примечательно, что впервые Covini 6SW представили широкой публике еще в 2008 году. Тогда же стало известно, что идея создать автомобиль с шестью колесами пришла специалистами марки спонтанно. При этом руководство компании сочло эту идею весьма удачным вариантом вложения средств. Причем, модель полностью покрыла вложенные в ее создание инвестиции уже в первый год продаж.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:51