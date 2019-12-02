Huawei полностью избавилась от американских компонентов в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30 Pro





Примечательно, что еще до разлада отношений с американскими властями, который начался на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном, производитель повсеместно использовал в своей технике американские компоненты. Именно по этой причине полный отказ от их применения дался компании довольно сложно. До того, как США ввели в отношении Huawei санкции, компания применяла в своих станциях компоненты компаний Broadcom, Skywork и других, однако теперь они заменены полностью. Отныне в технике бренда используются комплектующие производства японской компании Murata и китайской Hisense. Отразилось это и на темпах производства. Так, объем выпуска базовых станций компания сократила до 5 000 единиц в месяц.Применялись американские элементы и во флагманской модели смартфона Mate 30 Pro, но теперь он полностью лишен какой-либо связи с США, не считая операционную систему от корпорации Google. Впрочем, со временем китайский бренд может перевести свои смартфоны на фирменную HarmonyOS, отказавшись от использования Android.