Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные AR-очки





Сегодня над созданием «умных» очков дополненной реальности работают такие IT-гиганты, как Apple, Microsoft и Facebook, но ни один из них не смог представить коммерчески успешное устройство. Несмотря на схожие черты, смарт-очки будут отличаться от Facebook Oculus или Microsoft Hololens, отметил Кристиано Амон.По словам руководителя компании Qualcomm, он уже видел «невероятные прототипы» и сравнил их с эволюционировавшими обычными очками. После их появления о смартфонах все сразу же забудут. «Умные» очки дополненной реальности смогут подключаться по сети 5G, а большая часть вычислений будет происходить в облаке, что позволит уменьшить размеры AR-устройства.