АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Intel представила модульный мини-ПК Austin Beach NUC

Модульный мини-ПК Austin Beach NUC в скором времени поступит в продажу. Компактный компьютер, представленный компанией Intel, оснастили мощным процессором и пассивной системой охлаждения.

Прошло почти 7 лет с тех пор, как Intel начала продавать крошечные настольные компьютеры под своим брендом NUC. С тех пор клиенты видели системы, предназначенные для видеоигр, бизнеса и домашнего использования. Одна вещь, которую Intel не предлагала в прошлом, это модель без системы охлаждения, которая будет выпускаться под названием Austin Beach. Мини-ПК имеет небольшую, прочную, пыленепроницаемую и пассивно охлаждаемую архитектуру. А поскольку он разработан для использования нового вычислительного элемента Intel NUC, внутренние компоненты можно свободно обновлять.

Бренд еще не объявил дату релиза или цену новинки, но компания опубликовала серию маркетинговых материалов и фотографий, которые дают четкое представление о том, чего могут ожидать покупатели. Компьютер оснащен металлическим корпусом и платой-носителем с портами и разъемом для вычислительного элемента Intel Chandler Bay NUC. Это означает, что он будет поддерживать чипсеты вплоть до 15-ваттного четырехъядерного процессора Intel Core i7-8665U Whiskey Lake-U с 8 ГБ двухканальной памяти LPDDR3.

Austin Beach также имеет два слота M.2 2280 для твердотельных накопителей PCIe x4 NVMe и SATA, два порта HDMI 2.0a, Gigabit Ethernet, 3 порта USB 3.1 Gen 2 типа A, порт USB 2.0 типа A. Это позволяет некоторым моделям поставляться со вторым разъемом Ethernet, а также с несколькими дополнительными портами USB или дополнительными портами HDMI. В общем, это более компактный, бесшумный и мощный компьютер, чем остальные продукты в этом сегменте рынка. Эксперты утверждают, что продажи могут начаться в первой половине 2020 года.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Дочь Юлии Началовой Вера отметила свой первый день рождения после смерти…
Ученые установили, что чистка зубов позволяет защитить…
«Ура, вернулась!»: Анастасия Решетова после родов начала заниматься…
Intel представила модульный мини-ПК Austin Beach…
Игорь Крутой приписал Сергею Лазареву и Ани Лорак…
Гены заболеваний сердца удастся «отключить» с помощью…
Новый кроссовер Hyundai Venue бьет рекорды…
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого…
«Для меня это самый романтичный город»: Анна Семенович отправилась отдыхать в…
Учебное судно "Перекоп" вышло в Средиземное…
В Сети показали первые изображения Huawei P40…
Эксперты: Новый троян для Windows крадет пароли из браузера…
«Остается молиться»: Виктор Рыбин высказался о состоянии Анастасии…
Юлия Барановская о Филиппе Киркорове: "Ты король по организации детских дней…
В Сети показали уникальный 6-колесный суперкар Covini…
Huawei полностью избавилась от американских компонентов в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30…
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев пообщался с журналистами на открытии…
Данила Козловский приобрел особняк в…
Эксперты рассказали, какие предметы являются основными переносчиками опасных…
У Томаса Невергрина родилась третья…
Анфиса Чехова в полупрозрачной юбке заявила, что "по буквам читает…
Минобороны РФ получило первый военно-транспортный вертолет…
Елена Яковлева потребовала оставить в покое ее эпатажного…
Американские эксперты оценили советский «супер-танк» для ядерной…
Алика Смехова: "На моей памяти такая Европейская зима без снега…
Ученые нашли у хрена противораковые…
Ларису Гузееву расстроил подарок в виде бутылки вина за 4 тыс.…
АвтоВАЗ отзывает партию автомобилей Lada Vesta…
Певица Ольга Бузова заговорила об уходе из «Плана…
Юлия Савичева: "В начале февраля я выпускаю альбом и еду в долгожданный…
Ученые создали материал для новой технологии охлаждения…
Анастасия Волочкова простила свою маму за удары по…
Первый в истории двигатель V8 был создан не для…
Huawei "завалит" рынок смартфонами с поддержкой…
Аккаунт Олега Газманова в Instagram атакуют…
Просмотреть все новости