Intel представила модульный мини-ПК Austin Beach NUC
Модульный мини-ПК Austin Beach NUC в скором времени поступит в продажу. Компактный компьютер, представленный компанией Intel, оснастили мощным процессором и пассивной системой охлаждения.
Прошло почти 7 лет с тех пор, как Intel начала продавать крошечные настольные компьютеры под своим брендом NUC. С тех пор клиенты видели системы, предназначенные для видеоигр, бизнеса и домашнего использования. Одна вещь, которую Intel не предлагала в прошлом, это модель без системы охлаждения, которая будет выпускаться под названием Austin Beach. Мини-ПК имеет небольшую, прочную, пыленепроницаемую и пассивно охлаждаемую архитектуру. А поскольку он разработан для использования нового вычислительного элемента Intel NUC, внутренние компоненты можно свободно обновлять.
Бренд еще не объявил дату релиза или цену новинки, но компания опубликовала серию маркетинговых материалов и фотографий, которые дают четкое представление о том, чего могут ожидать покупатели. Компьютер оснащен металлическим корпусом и платой-носителем с портами и разъемом для вычислительного элемента Intel Chandler Bay NUC. Это означает, что он будет поддерживать чипсеты вплоть до 15-ваттного четырехъядерного процессора Intel Core i7-8665U Whiskey Lake-U с 8 ГБ двухканальной памяти LPDDR3.
Austin Beach также имеет два слота M.2 2280 для твердотельных накопителей PCIe x4 NVMe и SATA, два порта HDMI 2.0a, Gigabit Ethernet, 3 порта USB 3.1 Gen 2 типа A, порт USB 2.0 типа A. Это позволяет некоторым моделям поставляться со вторым разъемом Ethernet, а также с несколькими дополнительными портами USB или дополнительными портами HDMI. В общем, это более компактный, бесшумный и мощный компьютер, чем остальные продукты в этом сегменте рынка. Эксперты утверждают, что продажи могут начаться в первой половине 2020 года.
Прошло почти 7 лет с тех пор, как Intel начала продавать крошечные настольные компьютеры под своим брендом NUC. С тех пор клиенты видели системы, предназначенные для видеоигр, бизнеса и домашнего использования. Одна вещь, которую Intel не предлагала в прошлом, это модель без системы охлаждения, которая будет выпускаться под названием Austin Beach. Мини-ПК имеет небольшую, прочную, пыленепроницаемую и пассивно охлаждаемую архитектуру. А поскольку он разработан для использования нового вычислительного элемента Intel NUC, внутренние компоненты можно свободно обновлять.
Бренд еще не объявил дату релиза или цену новинки, но компания опубликовала серию маркетинговых материалов и фотографий, которые дают четкое представление о том, чего могут ожидать покупатели. Компьютер оснащен металлическим корпусом и платой-носителем с портами и разъемом для вычислительного элемента Intel Chandler Bay NUC. Это означает, что он будет поддерживать чипсеты вплоть до 15-ваттного четырехъядерного процессора Intel Core i7-8665U Whiskey Lake-U с 8 ГБ двухканальной памяти LPDDR3.
Austin Beach также имеет два слота M.2 2280 для твердотельных накопителей PCIe x4 NVMe и SATA, два порта HDMI 2.0a, Gigabit Ethernet, 3 порта USB 3.1 Gen 2 типа A, порт USB 2.0 типа A. Это позволяет некоторым моделям поставляться со вторым разъемом Ethernet, а также с несколькими дополнительными портами USB или дополнительными портами HDMI. В общем, это более компактный, бесшумный и мощный компьютер, чем остальные продукты в этом сегменте рынка. Эксперты утверждают, что продажи могут начаться в первой половине 2020 года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:47