Врач назвала полезные продукты и процедуры для почек





Специалист отмечает, что для сохранения почек здоровыми необходимо следовать всего нескольким простым советам. Прежде всего, стоит нормализовать рацион питания и заняться умеренными физическими упражнениями. Рацион — это очень важная составляющая не только для отдельных органов, но и для работы всего организма в целом. Необходимо исключить из употребления фаст-фуд, жареную пищу и консервацию. Орган будет "рад" любой зелени, спарже, цветной капусте, а также яблокам и арбузам. Тем, у кого наблюдаются проблемы с почками, требуется ограничить богатые белком продукты животного происхождения. Также стоит обратить внимание на то, что парный орган нуждается в воде. Для нормального функционирования нужно избегать перенасыщения и недостачи воды в организме. Для взрослого человека эксперт устанавливает норму в 30-40 миллилитров жидкости на килограмм веса.Медик Ксения Машкина обращает внимание еще на один момент. Категорически нельзя терпеть и задерживать мочеиспускание. У тех людей, которые делают это осознанно, может резвится острая задержка мочи.