Американские эксперты оценили советский «супер-танк» для ядерной войны





Одной из характерных особенностей этой уникальной боевой машины американские эксперты называют острый корпус в виде блюдца, которые предназначен для обеспечения высокого уровня защиты всех членов экипажа от мощнейшей взрывной волны в случае ядерного удара. Кроме того, танк оснащен четырьмя огромными гусеницами, благодаря которым он способен преодолевать даже самые сложные участки. Двигатель, благодаря которому эта боевая машина приводилась в движение, имел мощность в 1000 лошадиных сил.В конструкции «Объекта 279» эксперты отыскали не только преимущества, но и ряд недостатков. К примеру, озвучена версия о том, что в случае необходимости отремонтировать внутренние гусеницы машины было бы затруднительно. Не меньше сложностей возникло бы у механиков и с трансмиссией этой машины. Зато, чем авторы материала действительно впечатлились, также это бронированием и вооружением танка. Так, 130-миллиметровая нарезная пушка и броня с толщиной 269 миллиметров в самой толстой точке делали эту боевую машину не только смертоносной, но и практически неуязвимой.