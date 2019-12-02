Ученые нашли у хрена противораковые свойства





В рамках исследования корень хрена изучался по фитохимическому содержанию. Результаты показали, что в нем присутствуют продукты гидролиза глюкозинолата, стимулирующие выработку противораковых ферментов. В хрене в 10 раз больше глюкозинолата, чем в брокколи.Именно он повышает детоксифицирующую активность печени, что приводит к подавлению роста уже существующих опухолевых образований. По словам ученых, для получения пользы достаточно съесть лишь ложку острой приправы. Из-за универсальности хрена его можно добавлять к мясу, яйцам или салату в свежем виде или в качестве сливочного соуса.