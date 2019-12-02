АвтоВАЗ отзывает партию автомобилей Lada Vesta Exclusive





Дилерские центры АвтоВАЗа с целью гарантирования покупателям потребительских качеств автомобилей марки Lada проведут замену буферов крышки багажного отсека, сообщает портал «Лада Онлайн» со ссылкой на распоряжение производителя. В этом документе говорится о том, что дилерским центрам марки предстоит выполнить замену буферов крышек багажного отсека. Всего же под участие в сервисной кампании попадут 178 таких автомобилей.Указывается в документе и на то, что при наличии автомобиля Lada Vesta в комплектации Exclusive, который попал в список отзывной кампании, владельцы смогут заменить штатные буферы багажного отсека на новые непосредственно на территории дилерских центров компании. При этом, сразу после проведения такой замены потребуется также осуществить регулировку зазора между бампером и крышкой, поскольку по техническим нормам он должен составлять не менее 4,5 миллиметров.