Первый в истории двигатель V8 был создан не для автомобилей





Патент на двигатель под названием Antoinette V8 Леон Левассор смог использовать лишь спустя два года после его регистрации. Только в 1904 году было налажено производство данной силовой установки. Примечательно, что изначально использовать этот двигатель планировалось не на сухопутных транспортных средствах, а на малых судах и самолетах. В автомобильный мир это творение инженерной мысли попало благодаря британцам. Специалисты марки Rolls-Royce в 1905 году решили провести эксперимент и установить двигатель с рабочим объемом 3,5 литра под капот трех своих моделей. С этой целью им пришлось дефорсировать мотор, чтобы он соответствовал действующему в то время законодательству, которое ограничивало максимальную скорость автомобилей 32 километрами в час.К слову, тогда же и был применен первый в истории ограничитель оборотов двигателя.