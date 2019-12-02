Первый в истории двигатель V8 был создан не для автомобилей
Первый в истории мировой автомобильной промышленности 8-цилиндровый V-образный двигатель был запатентован французским инженером Леоном Мари Жозефом Клементом Левассором. Примечательно, что запатентованный изобретателем в далеком 1902 году V8 был разработан совсем не автомобилем.
Патент на двигатель под названием Antoinette V8 Леон Левассор смог использовать лишь спустя два года после его регистрации. Только в 1904 году было налажено производство данной силовой установки. Примечательно, что изначально использовать этот двигатель планировалось не на сухопутных транспортных средствах, а на малых судах и самолетах. В автомобильный мир это творение инженерной мысли попало благодаря британцам. Специалисты марки Rolls-Royce в 1905 году решили провести эксперимент и установить двигатель с рабочим объемом 3,5 литра под капот трех своих моделей. С этой целью им пришлось дефорсировать мотор, чтобы он соответствовал действующему в то время законодательству, которое ограничивало максимальную скорость автомобилей 32 километрами в час.
К слову, тогда же и был применен первый в истории ограничитель оборотов двигателя.
Патент на двигатель под названием Antoinette V8 Леон Левассор смог использовать лишь спустя два года после его регистрации. Только в 1904 году было налажено производство данной силовой установки. Примечательно, что изначально использовать этот двигатель планировалось не на сухопутных транспортных средствах, а на малых судах и самолетах. В автомобильный мир это творение инженерной мысли попало благодаря британцам. Специалисты марки Rolls-Royce в 1905 году решили провести эксперимент и установить двигатель с рабочим объемом 3,5 литра под капот трех своих моделей. С этой целью им пришлось дефорсировать мотор, чтобы он соответствовал действующему в то время законодательству, которое ограничивало максимальную скорость автомобилей 32 километрами в час.
К слову, тогда же и был применен первый в истории ограничитель оборотов двигателя.
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:12