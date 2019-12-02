Ученые создали материал для новой технологии охлаждения холодильников





Новую разработку легко масштабировать для использования в разных габаритных условиях, пишет издание Phys.org. Свою технологию профессор Ичиро Такеучи разрабатывал с помощью команды специалистов на протяжении 10 лет. В итоге им удалось добиться того, что в скором времени новшество будет полностью готово к коммерциализации. Создан материал при помощи 3D-печати из сплава никеля и титана. «За четыре месяца испытаний материал прошел миллион циклов, однако его способность к охлаждению не ослабла. Это прорыв, ведь некоторые эластокалорические материалы проявляют признаки разрушения уже после нескольких сотен циклов», подмечает профессор.Напомним, что более совершенную систему для охлаждения электромоторов создали ученые из Германии. Инженеры решили заменить проволоку круглого сечения, которая необходима для обмотки статора плоской прямоугольной.