Ученые создали материал для новой технологии охлаждения холодильников
Ученые под руководством Ичиро Такеучи разработали совершенно новый материал, который будет использоваться для охлаждения холодильников. Он позиционирует себя не только как более эффективный, но и безопасный для окружающей среды.
Новую разработку легко масштабировать для использования в разных габаритных условиях, пишет издание Phys.org. Свою технологию профессор Ичиро Такеучи разрабатывал с помощью команды специалистов на протяжении 10 лет. В итоге им удалось добиться того, что в скором времени новшество будет полностью готово к коммерциализации. Создан материал при помощи 3D-печати из сплава никеля и титана. «За четыре месяца испытаний материал прошел миллион циклов, однако его способность к охлаждению не ослабла. Это прорыв, ведь некоторые эластокалорические материалы проявляют признаки разрушения уже после нескольких сотен циклов», подмечает профессор.
Напомним, что более совершенную систему для охлаждения электромоторов создали ученые из Германии. Инженеры решили заменить проволоку круглого сечения, которая необходима для обмотки статора плоской прямоугольной.
Новую разработку легко масштабировать для использования в разных габаритных условиях, пишет издание Phys.org. Свою технологию профессор Ичиро Такеучи разрабатывал с помощью команды специалистов на протяжении 10 лет. В итоге им удалось добиться того, что в скором времени новшество будет полностью готово к коммерциализации. Создан материал при помощи 3D-печати из сплава никеля и титана. «За четыре месяца испытаний материал прошел миллион циклов, однако его способность к охлаждению не ослабла. Это прорыв, ведь некоторые эластокалорические материалы проявляют признаки разрушения уже после нескольких сотен циклов», подмечает профессор.
Напомним, что более совершенную систему для охлаждения электромоторов создали ученые из Германии. Инженеры решили заменить проволоку круглого сечения, которая необходима для обмотки статора плоской прямоугольной.
Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:25