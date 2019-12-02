Huawei "завалит" рынок смартфонами с поддержкой 5G





По данным ряда источников, компания Foxconn, которая является крупным подрядчиком для многих брендов, получила все заказы на выпуск смартфонов Huawei с поддержкой 5G. По некоторым оценкам, компания планирует выпустить не менее 50 миллионов таких устройств. Принимая во внимание тот факт, что за год китайский техногигант продает порядка 250 миллионов своих устройств, эксперты пришли к выводу, что в 2020 году 20% всех смартфонов бренда на рынке будут иметь поддержку сетей пятого поколения.Кроме всего прочего, до 2020 года еще целый месяц, поэтому специалисты не исключают, что в результате компания может принять решение об увеличении объемов производства таких смартфонов.