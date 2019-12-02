В российской угольной шахте обнаружили челюсть доисторического хищника





Отмечается, что жуткий геликоприон, найденный в одной из российских угольных шахт, является вымершим много миллионов лет тому назад предком крысолова или акулы-призрака с впечатляющим набором зубов. Данный вид, по словам специалистов, обитал на Земле еще за миллионы лет до появления динозавров. Эта находка была сделана в угольной шахте открытого типа на территории Волгоградской области. А самая большая и впечатляющая особенность этого вида заключается в огромном арсенале зубов, ряды которых буквально закручены наружу.По словам ученых, геликоприоны обитали на Земле еще 270 миллионов лет назад и в то время были самыми крупными хищниками на планете. При этом отмечается, что спирали из зубов в виде циркулярной или бензопилы является одной из наиболее загадочных окаменелостей периода позднего палеозоя, которые находят, чаще всего, совершенно случайно.