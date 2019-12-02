Жительница Омска ранила собственного мужа после ссоры





Первый день зимы в СФО не обошелся без происшествий. В ночь на первое декабря в городскую больницу г. Омска был доставлен 26-летний мужчина. Врачи обнаружили на его теле несколько ранений колото-резаного характера. В ходе проведения следственно-оперативных мер полицейским удалось установить, что потерпевший получил повреждения после ссоры с собственной супругой.Сейчас сотрудники правоохранительных органов провели задержание 28-летней подозреваемой. Было возбуждено дело по статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», которое предусматривает ответственность в виде наказания лишением свободы до шести лет. На месте происшествия устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также проводится допрос фигурантки дела. Известно, что жительница Омска ранее проблем с законом не имела.